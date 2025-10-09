نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل.. واشنطن تشكر قطر ومصر وتركيا على دورهم في إنجاح اتفاق غزة في المقال التالي

ترامب: هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل.. واشنطن تشكر قطر ومصر وتركيا على دورهم في إنجاح اتفاق غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن العالم يشهد "يومًا عظيمًا وتاريخيًا" بعد توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل انطلاقة جديدة نحو إنهاء الحرب في غزة وتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية:

"هذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللولايات المتحدة. نحن فخورون بما تحقق اليوم، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا على دورهم الكبير في إنجاح هذا الاتفاق التاريخي."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وبدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مع فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية بإشراف دولي.

وأضاف ترامب أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ستبدأ قريبًا، وتشمل خطة إعادة إعمار شاملة لغزة، وبرنامج تبادل للأسرى، وضمانات أمنية للطرفين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل لتنفيذ الخطة خطوة بخطوة حتى يتحقق السلام الدائم.

كما أكد ترامب أن دور مصر وقطر وتركيا كان حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أن التعاون الإقليمي أثبت أن السلام ممكن عندما تتوحد الإرادة الدولية والإقليمية لتحقيقه.

من جانبه، رحب عدد من القادة العرب والدوليين بهذا التطور، مؤكدين أنه يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويمثل بداية أمل جديد لأهالي غزة بعد معاناة إنسانية طويلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تصريح ترامب السابق الذي أكد فيه توقيع المرحلة الأولى من خطة غزة للسلام بين إسرائيل وحماس، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الإعمار في القطاع.