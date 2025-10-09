نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي من شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام.. اتفاق يضع نهاية لحرب غزة ويفتح أبواب الأمل والاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العالم يشهد اليوم لحظة فارقة تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، خلال اجتماع تاريخي بمدينة شرم الشيخ، برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ووفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته من مدينة شرم الشيخ أرض السلام ومهد الحوار والتقارب إن هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل جديدة لشعوب المنطقة، بعد عامين من المعاناة والدمار الذي عاشته غزة، مؤكدًا أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا في الشرق الأوسط.

جهود مصرية قادت إلى التهدئة

وجاء هذا الاتفاق ثمرة تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها القاهرة على مدار الأسابيع الماضية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة وتركيا والأمم المتحدة، في إطار سعي مصر الدائم إلى تثبيت وقف إطلاق النار وحقن دماء المدنيين وتهيئة الأجواء للحوار السياسي.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لكل جهد يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم ليس نهاية الطريق، بل بداية جديدة نحو مستقبل تسوده العدالة والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب.

رسالة السيسي للعالم: لا سلام دون عدل

وقال الرئيس السيسي في كلمته:

“هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار. مصر كانت وستظل في طليعة المدافعين عن السلام، وعن حق الشعوب في الحياة الكريمة والأمن.”

وأكد أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم مسار إعادة الإعمار في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي عاشها أهلها طوال العامين الماضيين.

شرم الشيخ.. عاصمة السلام تُعيد الأمل لغزة

اختيار مدينة شرم الشيخ لعقد هذا الاتفاق جاء رمزيًا وعميق الدلالة، فهي المدينة التي ما دام احتضنت مؤتمرات السلام والمصالحة الدولية، لتشهد اليوم ولادة عهد جديد من الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة.

ورحب قادة عرب ودوليون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بفضل الجهود المصرية المتواصلة، مؤكدين أن القيادة المصرية أثبتت مجددًا قدرتها على جمع الفرقاء وتثبيت مسار السلام في أصعب اللحظات.