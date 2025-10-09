نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل جديد في غزة.. اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحماس برعاية أمريكية ومصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين التهدئة والتصعيد.. تفاصيل أول اتفاق لإطلاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

وافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي سيسمح بالإفراج السريع عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، والانسحاب الإسرائيلي إلى نقطة متفق عليها، والإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين.



ترحيب فلسطيني ودعوة لتنفيذ الاتفاق

رحّب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، بخطة وقف إطلاق النار في غزة، وحثّ إسرائيل وحماس على الالتزام بها، في بيان الخميس، دعا فيه إلى "التنفيذ الفوري للاتفاق"، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، و"إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة" إلى غزة، وأشاد بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والوسطاء مصر وقطر وتركيا.

استمرار القصف رغم إعلان التهدئة

لا يزال دوي الانفجارات يُسمع في غزة صباح الخميس، وفقًا لمنظمة الدفاع المدني في القطاع، التي ذكرت أن إسرائيل شنّت عددًا من الهجمات بعد إعلان الاتفاق، وسُمع دوي انفجارات خاصة في شمال غزة، بينما أظهرت لقطات رويترز تصاعد الدخان فوق المدينة.



اجتماع أمني إسرائيلي لتحديد خطوات التنفيذ

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني ​​المصغر، مساء الخميس، يليه تصويت حكومي حول اتفاق تبادل الرهائن والأسرى، دون التصويت على كامل إطار وقف إطلاق النار. وأوضح مسؤول إسرائيلي أن القوات ستبقى متمركزة في 53% من القطاع لتأمين "عودة الرهائن".



ترامب يعلن عن إطلاق وشيك للرهائن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن من المرجح إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين، لكنه لم يوضح تفاصيل حول النقاط العالقة مثل نزع سلاح حماس ومستقبل إدارة غزة.



نتنياهو يعتبر الاتفاق انتصارًا دبلوماسيًا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق يمثل "نجاحًا دبلوماسيًا وانتصارًا وطنيًا وأخلاقيًا"، فيما شكرت حماس ترامب والوسطاء قطر ومصر وتركيا على جهودهم.



الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد

رحّب الجيش الإسرائيلي بالاتفاق، لكنه أعلن أنه أصدر تعليمات لجنوده بالاستعداد لأي سيناريو، وأكد رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، أهمية التحضير "للدفاعات القوية وقيادة عملية إعادة الرهائن".



احتفالات في الجانبين وسط حذر

احتفلت عائلات الرهائن الإسرائيليين بهذا الخبر، كما عمّت مظاهر الفرح في غزة، حيث عبّر الفلسطينيون عن أملهم في أن يُنهي الاتفاق الحرب المستمرة.