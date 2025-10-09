نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة تحتفل بوقف إطلاق النار.. هتافات شكر لمصر والسيسي والجيش المصري في المقال التالي

انطلقت الاحتفالات في قطاع غزة فور الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث عمّت مشاعر الفرح والارتياح بين المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مرددين الهتافات ومعبّرين عن امتنانهم لكل من ساهم في إنهاء الحرب. ورفع المحتفلون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري تقديرًا لدورهما البارز في دعم جهود السلام والتوصل إلى التهدئة.

شكر للرئيس السيسي والجيش المصري على الجهود الجبارة

عبّر المواطنون في غزة عن تقديرهم العميق للدور المصري الذي كان له الأثر الأكبر في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وردد المحتشدون في الشوارع هتافات "تحيا مصر" تعبيرًا عن امتنانهم للرئيس السيسي وللشعب المصري الذي يقف دائمًا بجانب القضية الفلسطينية. كما أكد عدد من المواطنين أن مصر كانت وما زالت صاحبة المواقف المشرفة، مشيدين بجهود الحكومة المصرية في دعم استقرار المنطقة.

فرحة الأطفال وأجواء الاحتفال في شوارع خان يونس

في مدينة خان يونس، خرج الأطفال إلى الشوارع يغنون ويرقصون احتفالًا بانتهاء الحرب التي استمرت لعامين، وسط أجواء من البهجة والأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها. وتزينت الشوارع بالأعلام والأناشيد الوطنية، فيما علت التكبيرات من المساجد وارتفعت أصوات الفرح في مختلف أحياء القطاع.

شكر للوسطاء ودعوات لاستمرار جهود السلام

إلى جانب الشكر لمصر، وجّه المواطنون تحية تقدير إلى الوسطاء من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية على مساعيهم الدبلوماسية لوقف القتال. وأعربوا عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الهدوء والبناء، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام والاستقرار.

احتفالات في تل أبيب بعد تنفيذ الاتفاق

وفي الجانب الآخر، شهدت تل أبيب احتفالات مماثلة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين في الشوارع رافعين الأعلام الأمريكية وصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لعب دورًا في دعم المفاوضات. وتمنى المشاركون أن يكون الاتفاق خطوة نحو إنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة من التفاهم بين الجانبين.