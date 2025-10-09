نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدعو ترامب إلى القاهرة لحضور توقيع اتفاق غزة التاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس يشيد بدور واشنطن في إنهاء الحرب ويؤكد: مصر ماضية في تنفيذ خطة السلام بالتعاون مع أمريكا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، كلًا من السيد ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، والسيد جاريد كوشنير، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدي الرئيس دونالد ترامب، المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

ترحيب مصري بجهود ترامب وبدء مرحلة جديدة من السلام

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس رحّب باتفاق وقف الحرب في غزة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس ترامب في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا تطلع مصر إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وبدء مرحلة جديدة نحو إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تقدير أمريكي للدور المصري في إنهاء الحرب

وأعرب المبعوثان الأمريكيان، خلال اللقاء، عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور التاريخي والمحوري الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس السيسي في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأشارا إلى أن الرئيس ترامب يُثمّن العلاقات القوية التي تجمعه بالرئيس السيسي، ويقدّر دور مصر المركزي في تسوية الأزمات الإقليمية ودعم السلام في الشرق الأوسط.

السيسي يؤكد: مصر ستواصل العمل لتنفيذ خطة ترامب للسلام

من جانبه، أكد الرئيس أن مصر ملتزمة بمواصلة التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام، مشيرًا إلى أن القاهرة تعتبر هذا الاتفاق خطوة محورية نحو إنهاء الصراع وإحلال السلام الشامل في الشرق الأوسط.

كما شدد الرئيس على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتم فورًا دون انتظار التوقيع الرسمي على الاتفاق، حفاظًا على أرواح الأبرياء وتهيئة الأجواء للتسوية الشاملة.

إشادة بدور الوسطاء في مفاوضات شرم الشيخ

وأشاد السيد الرئيس بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة والوسيط القطري والجانب التركي لدعم الوساطة المصرية خلال مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدًا أن تحقيق السلام أصبح ضرورة إنسانية وسياسية تتلاقى حولها إرادة دول المنطقة والعالم.

ترامب مدعو لحضور توقيع الاتفاق في القاهرة

وفي ختام اللقاء، شدد المبعوثان الأمريكيان على أن واشنطن تقدّر قيادة مصر وجهود الرئيس السيسي في تحقيق السلام وإنهاء الحرب.

من جانبه، جدّد الرئيس السيسي تقديره للرئيس ترامب ولما يبذله من جهود لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه إلى استقبال الرئيس ترامب في القاهرة قريبًا، ليشهد توقيع الاتفاق التاريخي بين الأطراف في احتفالية كبرى تليق بالحدث وبالعلاقات المصرية الأمريكية.