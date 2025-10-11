نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس قبرص: دعم لاتفاق وقف الحرب في غزة وتأكيد على التعاون الثنائي بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس قبرص: دعم لاتفاق وقف الحرب في غزة وتأكيد على التعاون الثنائي بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، تناول عددًا من الملفات الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط واتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

ترحيب قبرصي بالاتفاق ودعم لتنفيذه

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس القبرصي أعرب عن ترحيب بلاده الكامل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه ومشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس السيسي في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق.

السيسي يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استعرض مع نظيره القبرصي تفاصيل الاتفاق وأبعاده الإنسانية والسياسية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنوده بما يضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وأكد الرئيس أن مصر بذلت جهودًا مكثفة على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذا الاتفاق إلى مرحلة استقرار دائم في المنطقة.

دعوة لحضور احتفالية اتفاق وقف الحرب في القاهرة

وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستُقام في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في غزة، تأكيدًا على دور مصر القيادي في تحقيق السلام الإقليمي.

دعوة لنشر قوات دولية وإعطاء شرعية أممية للاتفاق

وأشار السفير الشناوي إلى أن السيد الرئيس شدّد خلال الاتصال على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة لضمان استقرار الأوضاع وتنفيذ بنود الاتفاق، مع منح الاتفاق شرعية دولية من خلال مجلس الأمن.

كما ناقش الجانبان إطلاق مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث رحّب الرئيس القبرصي بمبادرة مصر في استضافة هذا المؤتمر خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التعاون المصري القبرصي

وتناول الاتصال أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

واتفق الجانبان على البناء على نتائج قمة يناير 2025، وتوسيع مجالات التعاون في السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاتصال، أكد الرئيس القبرصي استمرار دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي، تقديرًا لدورها الفاعل في تحقيق الاستقرار الإقليمي.