العالم اليوم - بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب

انتم الان تتابعون خبر بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 01:20 صباحاً - أعلنت ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الجمعة، أنها تهدي الجائزة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وماريا كورينا هي معارضة فنزويلية حصلت على جائزة نوبل للسلام "لترويجها حقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية"، وفقًا لبيان صحفي من لجنة جائزة نوبل النرويجية.

وقد أهدت ماتشادو جائزتها على الفور "إلى الشعب المعذب في فنزويلا" وإلى الرئيس الأميركي.

وكتبت ماتشادو على X: "هذا التكريم لنضال جميع الفنزويليين يعزز مهمتنا: لغزو الحرية".

وأضافت: "نحن على عتبة النصر، واليوم أكثر من أي وقت مضى نعول على الرئيس ترامب، وشعب الولايات المتحدة، وشعوب أمريكا اللاتينية، والدول الديمقراطية في العالم كحلفائنا الرئيسيين لتحقيق الحرية والديمقراطية. أهدي هذه الجائزة إلى الشعب المعذب في فنزويلا وإلى الرئيس ترامب لدعمه الحاسم لقضيتنا!"

وكان ترامب قد أظهر دعمه لماتشادو في يناير لتعبيرها "السلمي عن أصوات وإرادة الشعب الفنزويلي من خلال مئات الآلاف من المتظاهرين ضد النظام".

وقد أشادت اللجنة بماتشادو لمواقفها في مواجهة الدولة الفنزويلية "الوحشية والاستبدادية" لسنوات.

وفازت بعضوية الجمعية الوطنية في البلاد عام 2010، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. ورغم فرار نحو 8 ملايين شخص من البلاد، بقيت ماتشادو لتخوض الانتخابات الرئاسية كمرشحة المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، حسب اللجنة.

وقد تم حظر ترشح ماتشادو من قبل النظام بتهم مزعومة بالانتهاكات المالية أثناء عملها كمشرعة، وأيدت مرشحًا آخر في 2024، بحسب نيويورك تايمز.

وحشدت ماتشادو مراقبين في جميع أنحاء البلاد لضمان شفافية الانتخابات. ووصفت اللجنة جهود المعارضة في فنزويلا بأنها "مبتكرة وشجاعة، سلمية وديمقراطية".

وادعت المعارضة أنها فازت بالانتخابات، لكن مادورو رفض التنحي، وفقًا لنيويورك تايمز.

وقالت اللجنة: "ماريا كورينا ماتشادو تستوفي جميع المعايير الثلاثة الواردة في وصية ألفريد نوبل لاختيار الفائز بجائزة السلام. لقد وحدت معارضة بلادها. لم تتراجع أبدًا في مقاومة عسكرية المجتمع الفنزويلي. وكانت ثابتة في دعمها للانتقال السلمي إلى الديمقراطية".

والمعايير الثلاثة هي: نزع السلاح، الأخوة بين الأمم، ومؤتمرات السلام، وفقًا لمركز نوبل للسلام.

وعبر ترامب مرارا عن رغبته وأحقيته في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وبعد عودته للبيت الأبيض، شن حملة خلف الأبواب للضغط على اللجنة النرويجية التي تختار الفائز، وفقا لـ"بلومبرغ".

قاومت اللجنة المسؤولة عن اختيار الفائز الضغوط لسنوات، لكن الأمر قد يختلف هذه السنة، خصوصًا مع ترامب.

وقال ترامب أمام الوفود الحاضرة في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

كما صرح الشهر الماضي بأن حرمانه من هذه الجائزة سيكون "إهانة كبيرة" لأميركا.