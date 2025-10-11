نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: "سأزور إسرائيل ثم مصر لتوقيع اتفاق غزة التاريخي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإعلان عن مجلس السلام لإدارة غزة وبدء عودة المحتجزين الإثنين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عاجلة، اليوم، عن تفاصيل جديدة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات سياسية وإنسانية غير مسبوقة في المنطقة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن:

"سأزور إسرائيل لإلقاء خطاب في الكنيست، ثم سأزور مصر للقاء عدد من القادة والمشاركة في مراسم توقيع اتفاق غزة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن يوم الإثنين المقبل سيشهد بدء عودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا استعادة نحو 28 جثة في إطار الاتفاق الإنساني الجاري تنفيذه.

مجلس السلام لإدارة غزة

وكشف ترامب عن تأسيس كيان جديد تحت اسم "مجلس السلام لإدارة غزة"، موضحًا أنه سيضم ممثلين من عدة دول لضمان استقرار الأوضاع وإعادة تنظيم شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذا المجلس سيكون مسؤولًا عن الإشراف على إعادة الإعمار وإدارة المساعدات الدولية، مشيرًا إلى أن عدة دول ستشارك في جهود الإعمار ودعم الشعب الفلسطيني.

"الاتفاق جيد لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم"

وقال ترامب إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا "جيد لإسرائيل، وللشرق الأوسط، وللعالم بأسره"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيصمد هذه المرة، لأن هناك توافقًا وإجماعًا دوليًا على خطة غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة للمنطقة، مضيفًا:

"نحن نؤمن بأن السلام ممكن، وسنضمن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في أمن وكرامة."

زيارة إلى مصر لتوقيع الاتفاق

وأكد ترامب أنه سيزور مصر قريبًا للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق غزة، التي ستُقام في القاهرة بحضور عدد من القادة العرب والدوليين.

وأشاد بالدور المصري في رعاية المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل، قائلًا إن "القاهرة لعبت دورًا محوريًا في إحلال السلام بالمنطقة".

بهذه التصريحات، تدخل المنطقة مرحلة جديدة عنوانها السلام وإعادة الإعمار، في ظل توافق دولي غير مسبوق على إنهاء الحرب وإطلاق صفحة جديدة من الاستقرار في غزة والمنطقة.