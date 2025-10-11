نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين دعمًا لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم السبت، في مظاهرة حملت عنوان "متحدون لأجل غزة" وذلك تعبيرًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

وشكل المتظاهرون مسيرة حاشدة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات مؤيدة وداعمة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة.

كما نظمت في لندن فعالية بعنوان "حملةُ التضامن مع فلسطين" ومجموعات أخرى معارضة لأعمال إسرائيل في قطاع غزة ولتوريد بريطانيا أسلحة لإسرائيل، بينها مجموعة "أوقفوا الحرب!".

وقد اتهم المنظمون الحكومة البريطانية بأنها "متورطة حتى أذنيها في فظائع إسرائيل من خلال بيع الأسلحة لها ودعم التعاون العسكري معها".