نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عدة أشخاص جراء عملية إطلاق نار بمدينة غيسن الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلًا عن الشرطة المحلية بإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة غيسن بولاية هيسن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم: "في غيسن، أطلق مسلح مجهول النار بشكل عشوائي، وأصيب عدة أشخاص".

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن عمر أو جنس المصابين، كما أن من غير الواضح ما إذا كان الجاني والضحايا يعرف بعضهم بعضًا.

ولم يتم الكشف بعد عن دوافع المهاجم، إلا أن الحكومة أوردت احتمال أن يكون الهجوم بدافع تخريبي.