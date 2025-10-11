نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات حدودية عنيفة بين طالبان وباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت مواجهات عنيفة، السبت، بين قوات طالبان الأفغانية وجنود باكستانيين على طول الحدود بين البلدين، بعدما اتهمت كابول إسلام آباد بشن ضربات جوية على أراضيها، وفق ما أفاد مسؤولون في طالبان وآخرون باكستانيون.

وقال متحدث باسم وحدة تابعة لطالبان: "ردًا على ضربات جوية شنها الجيش الباكستاني على كابول"، تخوض قوات من طالبان "مواجهات عنيفة ضد قوات الأمن الباكستانية في مناطق حدودية مختلفة".

واتهمت حكومة طالبان الجمعة باكستان بانتهاك سيادة أفغانستان، بعد سلسلة انفجارات.

ومساء الخميس، سُمع دوي انفجارين في العاصمة كابول، وفي وقت لاحق خلال الليل قالت مصادر محلية إنها رصدت مسيرات تقصف "إقليم برمال في ولاية باكتيكا"، في جنوب غرب البلاد.

وقال أحد سكان المنطقة: "أصيبت 3 متاجر اثنان لبيع الأحذية وآخر للأسلحة، واندلعت فيها النيران".

وكتبت وزارة الدفاع عبر إكس: "انتهكت باكستان المجال الجوي الأفغاني، وقصفت سوقًا في منطقة مارقي في ولاية باكتيكا قرب خط ديورند الحدودي، منتهكة سيادة أفغانستان".

وأضافت: "هذا عمل مشين وعنيف وغير مسبوق في تاريخ البلدين المتجاورين، مؤكدة "في حال تدهور الوضع جراء هذه التصرفات سيتحمل الجيش الباكستاني التبعات".

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بيشاور عاصمة ولاية خيبر-باختونخوا الحدودية مع أفغانستان، لم يعلن الناطق باسم الجيش الباكستاني أحمد شودري مسؤولية بلاده عن الانفجارات، لكنه دعا كابول "إلى التوقف عن إيواء جماعات إرهابية على أراضيها"، ولا سيما حركة طالبان الباكستانية.