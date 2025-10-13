نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يشيد بالدول الإسلامية على دعمها لإطلاق رهائن غزة: فجر تاريخي لشرق أوسط جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور الذي لعبته الدول العربية والإسلامية في الضغط على حركة حماس لإطلاق الرهائن الإسرائيليين، واصفًا هذه الخطوة بأنها فجر تاريخي لشرق أوسط جديد.

تقدير للدول العربية والإسلامية

قال ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: "أعبر عن تقديري الكبير للدول العربية والإسلامية الذين حثوا حماس على إطلاق الرهائن، وهذا يمثل فجرًا تاريخيًا لشرق أوسط جديد".

إشادة بجهود نتنياهو

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم يكن من السهل التعامل مع نتنياهو، وهذا ما جعله مميزًا"، مشددًا على أهمية التعاون مع القيادة الإسرائيلية لتحقيق نتائج ملموسة في ملف السلام وإعادة المحتجزين.

السلام في غزة: انتصار للعالم

وتابع ترامب: "السلام في غزة هو انتصار هائل لإسرائيل والعالم"، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وفتح صفحة جديدة من التعاون والسلام بين الأطراف كافة.