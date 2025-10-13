نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب من الكنيست: التاريخ سيذكر ماركو روبيو كأعظم وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي، إن التاريخ سيذكر وزير خارجيته ماركو روبيو بوصفه "أعظم وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيدًا بجهوده في دعم اتفاقات السلام في الشرق الأوسط وتوسيع التحالفات الأمريكية في المنطقة.

وأضاف ترامب، خلال كلمته التي جاءت في أجواء احتفالية وحضور مكثف من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أن إدارة بلاده "عملت دون كلل من أجل إحلال الاستقرار وإنهاء الحروب"، معتبرًا أن التعاون بين الدول لتحقيق السلام بموجب اتفاق غزة يمثل "انتصارًا مذهلًا لإسرائيل والعالم"، حسب تعبيره.

وتطرق ترامب في خطابه إلى دور رجل الأعمال الأمريكي ستيف ويتكوف، واصفًا إياه بأنه "مفاوض رائع" يعمل حاليًا على جهود وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن "السلام لا يصنع بالكلمات فقط، بل بالشجاعة والقرارات الصعبة".

كما وجه ترامب الشكر للحكومة الإسرائيلية على ما وصفه بـ "التعاون غير المسبوق" في تنفيذ خطوات اتفاق غزة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق "يفتح بابًا جديدًا للتفاهم بين الشعوب، ويعيد الأمل إلى الشرق الأوسط".

وشهدت القاعة تصفيقًا حارًا عقب كلمته التي استمرت نحو عشرين دقيقة، وتخللتها إشارات ودية إلى "العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مؤكدًا أن واشنطن ستظل "الضامن الأول لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة".

وختم ترامب كلمته بالقول: