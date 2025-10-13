نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اعتراض أحد نواب الكنيست خلال خطاب ترامب وإخراجه من القاعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، احتجاجًا من أحد النواب، ما استدعى إخراجه من القاعة.

تصفيق وحفاوة بالغة للرئيس الأمريكي

جاء ذلك وسط أجواء من التصفيق الحار من أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الذين وقفوا تحية للرئيس الأمريكي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

رئيس الكنيست يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

وقال أمير أوحانا، رئيس الكنيست، خلال الكلمة: "نرشحك لنيل جائزة نوبل للسلام العام المقبل، لأنك رجل عظيم"، في إشارة إلى تقدير إسرائيل لدور ترامب في جهود إعادة الرهائن وتعزيز مسار السلام في المنطقة.

التوترات داخل الجلسة

وبرغم أجواء الحفاوة، أثار اعتراض النائب توترًا لحظيًا في الجلسة، قبل أن يتم إخراجه، وهو ما يعكس بعض الانقسامات السياسية داخل الكنيست حول السياسات الإقليمية ومسار السلام.