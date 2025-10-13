نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - من داخل الكنيست.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن نهاية الحرب في غزة ويشيد بترامب "منقذ الأرواح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنت من يملك القدرة على قيادة موجة السلام المقبلة في الشرق الأوسط

من داخل الكنيست الإسرائيلي، وأمام حضور رفيع تقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الحرب في غزة "انتهت"، مؤكدًا أن إسرائيل "باقية وقوية أكثر من أي وقت مضى".

وقال لابيد في كلمته: "عدم حصولك على جائزة نوبل للسلام كان خطأ جسيمًا، وسيمنحونك إياها العام المقبل، لأنه لا مفر لهم من ذلك."

وأشاد بدور ترامب في دعم إسرائيل خلال الحرب، قائلًا:

"الرئيس ترامب أنقذ حياة المختطفين والجنود وملايين الأرواح. هذه لحظة تاريخية، والتاريخ يكتبه أولئك الذين يعرفون قيمة الماضي. نحن ممتنون لك على ما فعلته."

وأضاف لابيد أن إسرائيل، رغم ما مرت به من تحديات، تظل "أقوى دولة بتجربتها الديمقراطية وبقدرتها على الصمود"، مشددًا على أن "إسرائيل هنا لتبقى، وستظل تدافع عن نفسها مهما كانت الظروف".

وخلال كلمته التي اتسمت بنبرة تصالحية، نفى لابيد ما تردد عن ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية أو تجويع في غزة"، مؤكدًا أن الهدف كان "الدفاع عن المدنيين وإنهاء معاناة الطرفين". ووجّه حديثه للرئيس الأمريكي قائلًا:

"أنت من يملك القدرة على قيادة موجة السلام المقبلة في الشرق الأوسط."

واختتم لابيد كلمته بالتأكيد على أن الحرب قد انتهت فعليًا، لكن إسرائيل "ستظل يقِظة دائمًا في مواجهة من يسعون إلى دمارها"، معتبرًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إعادة البناء وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.



