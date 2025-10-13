نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الكنيست الإسرائيلي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير أوحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في كلمته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الكنيست يرشحه لنيل جائزة نوبل للسلام العام المقبل، معتبرًا إياه "رجلًا عظيمًا".

استقبال حافل في الكنيست

وحضر ترامب جلسة البرلمان الإسرائيلي حيث وقف أعضاء الكنيست مصفقين للرئيس الأمريكي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ.

وعند وصوله إلى مقر البرلمان، كتب ترامب في سجل الشرف، فيما وقف بجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع وبداية جديدة".

نتنياهو يشيد بدور ترامب في السلام

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بدور ترامب، مشيرًا إلى مساهماته الحاسمة في إعادة الأسرى الإسرائيليين، ووصفه بأعظم صديق لإسرائيل.

وقال نتنياهو: "نشكر ترامب على وساطته لنشر السلام بالمنطقة، وعلى انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب".

كما شدد نتنياهو على أهمية أن يكون التركيز الكلي لسكان غزة على استعادة أساسيات الاستقرار والسلامة والكرامة والتنمية الاقتصادية، لضمان حياة أفضل للأطفال، وأكد أن يد الصداقة والتعاون مفتوحة دائمًا حتى مع إيران، مع إمكانية ازدهار السلام والاحترام في الشرق الأوسط الأوسع.

زيارة ترامب وإطارها الإقليمي

وتأتي زيارة ترامب إلى إسرائيل بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ويترأس لاحقًا قمة شرم الشيخ للسلام في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعد سنوات من التوترات.