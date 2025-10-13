العالم اليوم - بطريقة غير عادية.. الكنيست الإسرائيلي يستقبل ترامب

انتم الان تتابعون خبر بطريقة غير عادية.. الكنيست الإسرائيلي يستقبل ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:55 مساءً - استقبل الحاضرون في قاعة الكنيست الإسرائيلي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بتصفيق حار استمر لدقيقتين ونصف.

وبعد انضمام الزعيم الأميركي إلى القاعة، وقف أعضاء الكنيست والحاضرون في القاعة، واستقبلوه بتصفيق حار امتد لدقيقتين ونصف، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وصف رئيس الكنيست، أمير أوحانا، خلال كلمته الافتتاحية، الرئيس دونالد ترامب بأنه "أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

ومن المرتقب أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست.

وصل ترامب، الإثنين، إلى إسرائيل، وكان في استقباله في مطار بن غوريون الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب لهرتسوغ ونتنياهو، أثناء سيرهم على السجاد الأحمر في مدرج مطار بن غوريون: "إنه يوم عظيم، وربما الأفضل لكما".

وكتب ترامب على سجل الشرف في البرلمان، فيما وقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع. بداية جديدة".

وبعدها سيتوجه ترامب إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام من أجل مراسم توقيع اتفاقية وقف الحرب في قطاع غزة بحضور زعماء من أكثر من 20 دولة في العالم.