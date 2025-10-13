العالم اليوم - بالفيديو.. عضو الكنيست يقاطع كلمة ترامب ويرفع "لافتة"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. عضو الكنيست يقاطع كلمة ترامب ويرفع "لافتة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:55 مساءً - في لقطة مثيرة، قام أعضاء من اليسار الإسرائيلي بمقاطعة كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، لتقديم عبارات تدعو للاعتراف بفلسطين.

وفي منتصف كلمة ترامب، سمعت مطرقة رئيس الكنيست، قبل أن تتجه الكاميرا لاثنين من أعضاء الكنيست أحدهما يحمل لافتة "اعترفوا بفلسطين".

وكانت صحيفة "جيروزلم بوست" قد أشارت إلى أن النائبان حملا عبارة "تندد بالإبادة"، لكن النائب أيمن عودة نشر تغريدة على حسابه الشخصي، أكد فيها أن العبارة التي حملها هي "اعترفوا بفلسطين".

وتبين لاحقا أن العضوين هما أيمن عودة، وعوفر كاسيف، من حزب اليسار الإسرائيلي.

ولم تستمر العملية الاعتراضية طويلا، حتى قام رجال الأمن الإسرائيلي بإخراج الرجلين خارج القاعة، وسط هتافات من الحضور.

وعندما عاد ترامب للحديث، علق بجملة واحدة: "كان الأمر فعالا"، في إشارة لسرعة تصرف الأمن الإسرائيلي بفعالية لإخراج المتظاهرين.

هذه العبارة من ترامب أثارت ضحك الحضور، قبل أن يعود ترامب مباشرة للثناء على مستشاره ستيف ويتكوف خلال الكلمة.