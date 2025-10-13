نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر يتسلم جثتي مختطفين إسرائيليين من حماس ويُنقلون للمستشفيات برفقة عائلاتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير عبرية اليوم الاثنين أن الصليب الأحمر الدولي تسلم من حركة حماس جثتي مختطفين إسرائيليين، ضمن إطار اتفاق تبادل الأسرى والرهائن في قطاع غزة.

نقل المختطفين إلى المستشفيات برفقة عائلاتهم

نقلت مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي المختطفين الذين تم الإفراج عنهم بعد عامين من الأسر، وهم:

تسانغاوكر

مكسيم هركين

شيغاف كلفون

أفيناتان أور

أفيتار دافيد

إيتان هورن

دافيد كونيو

أريئيل كونيو

ألكناه بوخبوط

روم برسلافسكي

وتم نقلهم إلى المستشفيات برفقة أفراد عائلاتهم، حيث خضعوا لتقييم طبي أولي قبل أن يتلقوا متابعة طبية إضافية.

خلفية الحدث وأهمية التسليم

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ويعد خطوة مهمة لإعادة الأسرى وتهدئة التوترات في غزة، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للمفرج عنهم.