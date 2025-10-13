نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب من شرم الشيخ: السيسي زعيم قوي.. وأمريكا ستكون دائمًا إلى جانب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شرم الشيخ، أن الولايات المتحدة "ستكون دائمًا مع السيسي"، واصفًا إياه بأنه "زعيم قوي وصاحب دور محوري في استقرار المنطقة".

وأوضح ترامب أن مصر لعبت دورًا بالغ الأهمية في التوصل إلى اتفاق غزة، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية المصرية التي أسهمت في تحقيق التهدئة.

ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

وكشف الرئيس الأميركي أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد بدأت فعلًا"، مؤكدًا أن العالم سيشهد خلال الفترة المقبلة "الكثير من التقدم في الشرق الأوسط" بفضل التعاون الإقليمي والدور المصري.

وأضاف ترامب أن الوضع في غزة لا يزال صعبًا، مشيرًا إلى وجود "الكثير من الركام والأنقاض التي تتطلب جهودًا كبيرة لإعادة الإعمار والتنظيف".

اقتراح إنشاء مجلس سلام لإدارة غزة

في سياق تصريحاته، أعلن ترامب عن رغبته في "انضمام مصر إلى مجلس السلام لإدارة شؤون غزة"، معتبرًا أن القاهرة قادرة على المساعدة في استقرار القطاع ودعم المرحلة الانتقالية بعد الحرب.

إيران على طاولة الحوار

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إيران أبدت رغبة في إبرام اتفاق جديد، مؤكدًا أن طهران "بحاجة إلى المساعدة"، وأن واشنطن تسعى إلى تهدئة التوترات الإقليمية، عبر خطوات دبلوماسية متدرجة.

السيسي يشيد بجهود ترامب ويصف اتفاق غزة بالإنجاز الكبير

من جانبه، ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود نظيره الأميركي، قائلًا إن "ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة".

وأشاد السيسي بـ "اتفاق غزة" ووصفه بأنه إنجاز كبير، مضيفًا أن الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

مصر تؤكد التزامها بدعم الاستقرار الإقليمي

أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في جهودها لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى تسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم ضمن التفاهمات الجارية.

وشدد على أن القاهرة ستواصل العمل مع واشنطن وشركاء المنطقة من أجل إنجاح مسار السلام وترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط.