عاجل- حديث مطول بين ترامب وأبو مازن على منصة قمة شرم الشيخ للسلام

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منصة الصور التذكارية في قمة شرم الشيخ للسلام، صباح اليوم، حديثًا مطولًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس، تناول فيه الطرفان تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة والخطوات المستقبلية لضمان استقرار المنطقة.

كما التقط الرئيس الأمريكي ترامب صورًا تذكارية منفردة مع قادة ورؤساء الدول المشاركين في القمة، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، ما يجعلها واحدة من أوسع القمم المتعلقة بملف غزة منذ اندلاع الحرب.

وتهدف القمة إلى دعم جهود إحلال السلام في غزة عبر:

تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد جديد.

التحضير للمرحلة الثانية من العملية السياسية، والتي تشمل إعادة الإعمار والبناء.

وضع إطار دولي يضمن التمويل والمتابعة ويحول دون عودة النزاع مجددًا.

وتحظى القمة باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام، باعتبارها فرصة لإعادة إطلاق مسار دبلوماسي شامل لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.