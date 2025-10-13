نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد| ترامب يغفو أثناء كلمة نتنياهو في الكنيست.. كاميرات ترصد لحظة إغلاق عينيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يغفو أثناء كلمة نتنياهو في الكنيست.. كاميرات ترصد لحظة إغلاق عينيه

في مشهد لافت أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، غفا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقتٍ قصير أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة خاصة بالكنيست صباح اليوم.

ورصدت عدسات الكاميرات ترمب وهو يُغلق عينيه لعدة دقائق بينما كان نتنياهو يلقي كلمته التي تناولت "العلاقات التاريخية بين تل أبيب وواشنطن ودعم إسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية".

وسرعان ما التقط المصورون اللحظة، لتنتشر على نطاق واسع، وسط تعليقات متباينة بين من اعتبرها "تعبًا طبيعيًا بعد جدول مزدحم باللقاءات"، ومن رأى فيها "إشارة لفتور اهتمام ترمب بخطاب نتنياهو الطويل والمكرر".

وفي أول تعليق من الجانب الأمريكي، قال أحد أعضاء الوفد المرافق للرئيس إن "ترمب لم ينم فعليًا، بل أغمض عينيه لبضع ثوانٍ من الإرهاق بعد اجتماعات متواصلة"، مؤكدًا أن الرئيس تابع الجلسة كاملة بعد ذلك.

ويأتي هذا الموقف الطريف قبل ساعات من توجه ترمب إلى شرم الشيخ للمشاركة في "قمة السلام"، التي تضم عددًا من قادة العالم لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة وإعادة إعمار غزة.