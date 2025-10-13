نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يوضح شروط رفع العقوبات عن إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون سعيدًا برفع العقوبات عن إيران إذا كانت طهران مستعدة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب خلال اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في إطار قمة شرم الشيخ: "أعتقد أن إيران ستتوصل معنا إلى اتفاق. لقد تعرضوا للقصف، وهم بحاجة إلى المساعدة".

وأضاف: "هناك عقوبات ضخمة مفروضة عليهم كما تعلمون. سأكون سعيدا برفع العقوبات عندما يصبحون مستعدين للتفاوض، وهم غير قادرين على الصمود مع هذه العقوبات".

وتابع ترامب "في مرحلة ما، سيقولون نريد رفع العقوبات. سينتهي بنا الأمر إلى السلام".

وختم قائلا: "أعتقد أن الأمور مع إيران ستكون على ما يرام".

وفي وقت سابق، ردت إيران على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها من إسرائيل للتعاون مع بلاده، معتبرة أن تجربة الأداء الأمريكي في الاتفاق النووي لم تكن مشرقة لتصبح نموذجا لحوارات جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي: "لا يمكن لأي دولة اتخاذ قرارات دون مراعاة السوابق والتفاعلات السابقة مع الدول. لدينا تجربة مريرة للغاية مع أمريكا، وخلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، شهدنا عدوانا عسكريا أمريكيا وصهيونيا على إيران".

وأضاف بقائي: "في المستقبل، سنتخذ القرارات اللازمة بعيون مفتوحة وفي اتجاه مصالح إيران، مع أي طرف يتوصل النظام إلى نتيجة معه مفادها أن الدبلوماسية والحوار في صالح البلاد."