عاجل| اتفاق غزة التاريخي في قمة شرم الشيخ.. ترامب والسيسي يوقعان وثيقة إنهاء الحرب بحضور قادة العالم

أحمد جودة - القاهرة - ترامب والسيسي يوقعان وثيقة إنهاء الحرب بحضور قادة العالم

في مشهد دبلوماسي غير مسبوق، شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق غزة التاريخي، وذلك خلال مراسم قمة شرم الشيخ للسلام، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة وزعماء أكثر من 24 دولة.

ووقع الاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تعد نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبداية مرحلة جديدة نحو السلام الإقليمي.

توقيع اتفاق غزة بحضور قادة العالم

جاء توقيع الاتفاق في الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح مسارات إعادة الإعمار، وتعزيز التهدئة الإقليمية. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته، أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس “شامل للغاية”، مشيرًا إلى أنه سيحدد القواعد واللوائح التي تضمن استدامته على المدى الطويل.

كما أشاد ترامب بالدور المصري المحوري في التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلًا إن “مصر لعبت دورًا بالغ الأهمية، والرئيس السيسي زعيم قوي وشريك استراتيجي”، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من الاتفاق قد بدأت بالفعل.

السيسي يكرّم ترامب بقلادة النيل

في لحظة رمزية، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أرفع وسام مصري، تقديرًا لدوره في دعم جهود إنهاء الحرب في غزة. وجاء هذا التكريم خلال الجلسة الافتتاحية، وسط تصفيق حار من الحضور.

ويعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة التي تُمنح لشخصيات دولية ساهمت في دعم قضايا السلام.

وقد أكد السيسي أن “تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال قيادة قوية”، موجهًا حديثه لترامب: “كنت متأكدًا أنك الوحيد القادر على إنهاء الحرب”.

قمة شرم الشيخ: تحالف دولي لدعم الاستقرار

تزامنًا مع توقيع الاتفاق، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعات موسعة مع عدد من القادة العرب والغربيين، من بينهم رئيسا فرنسا وتركيا، وأمير قطر. وجاءت هذه اللقاءات في إطار تنسيق الجهود الدولية لتنفيذ الاتفاق وضمان استدامة وقف إطلاق النار.

كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترحيبه بالاتفاق، معلنًا أن المنظمة الدولية وسّعت عملياتها الإنسانية في قطاع غزة بوتيرة متسارعة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكدًا أن “بصيص الأمل الهش في الهدوء يجب أن يتحول إلى سلام دائم”.

اتفاق غزة يفتح الباب لإعادة الإعمار

يهدف الاتفاق إلى تثبيت التهدئة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في غزة.

ومن المنتظر أن تستضيف القاهرة مؤتمرًا دوليًا لإعادة الإعمار في نوفمبر المقبل، بدعم أمريكي وإقليمي ودولي.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستدعم هذه الجهود بقوة، في حين أشار السيسي إلى أن توحيد الجهود الدولية هو الطريق الوحيد لضمان نجاح الاتفاق واستمرار الهدنة.

نحو مرحلة جديدة في الشرق الأوسط

لا يعد توقيع اتفاق غزة مجرد خطوة دبلوماسية فحسب، بل منعطفًا استراتيجيًا في مسار الصراع في الشرق الأوسط.

٠فهو يعكس رغبة دولية واضحة في إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وخلق بيئة سياسية جديدة تعزز فرص الاستقرار الإقليمي.