الخارجية الإيرانية: رغبة ترامب في السلام والحوار تتعارض مع السلوك العدائي الذي تنتهجه واشنطن ضد طهران

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلام والحوار تتعارض مع السلوك العدائي الذي تنتهجه واشنطن ضد طهران.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".