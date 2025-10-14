نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يستقبل الرئيس الفلسطيني بحرارة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحرارة اليوم الاثنين، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

وصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الفلسطيني للقاء ترامب، حيث أجرى الرئيسان محادثة سريعة، حيث استمع ترامب باهتمام شديد لكلام الرئيس الفلسطيني خلال هذا اللقاء.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن ترامب شكر عباس على حضوره ومشاركته في القمة.

تُعقد "قمة السلام" في شرم الشيخ بمناسبة التوقيع الرسمي على صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتنعقد القمة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى حضور قادة أو وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تركيا، السعودية، باكستان وإندونيسيا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وثيقة إنهاء الحرب بقطاع غزة في قمة السلام بشرم الشيخ المصرية.

ويعد هذا التوقيع تتويجًا للجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في القطاع وفتح مسار جديد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة آليات تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استدامة دخول المساعدات الإنسانية، وبدء جهود إعادة الإعمار الشاملة لقطاع غزة.