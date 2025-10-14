العالم اليوم - إسرائيل تعلن عن "خرق" من قبل حماس.. وتتخذ إجراء مضادا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن عن "خرق" من قبل حماس.. وتتخذ إجراء مضادا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:18 مساءً - قررت إسرائيل تقليص إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، بعد أن سلّمت حماس 4 جثامين فقط من الرهائن، خلافا لما نصّ عليه الاتفاق الأخير.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للقناة 12 الإسرائيلية إن حماس تحتفظ بمعلومات دقيقة حول أماكن وجود أكثر من عشرة رهائن قتلى، وإنّ قرارها تسليم أربع جثامين فقط يُعدّ "خرقا خطيرا للاتفاق".

وبحسب القناة، فإنّ تل أبيب تمارس ضغوطا شديدة على حماس لتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق "خلال الساعات المقبلة"، مهددة باتخاذ "خطوات ملموسة" إذا لم يتم ذلك.

وأكد مصدر إسرائيلي: "الضغط الإسرائيلي بدأ يؤتي ثماره، الكل يدرك أن هناك خرقا واضحا، وحماس تتحرك الآن لإتمام مرحلة إضافية في أسرع وقت. إذا لم يُنفذ الاتفاق، فسيُفرض بالقوة".

كما قال مسؤولون لوكالة رويترز: "معبر رفح في غزة سيظل مغلقا الأربعاء وسيتم تقليص تدفق المساعدات".

وأضافوا: "الإجراءات المتخذة ضد حماس سببها عدم تسليم رفات الرهائن المحتجزين لديها".

في الأثناء، أعلنت مصادر إسرائيلية أن اللجنة المعنية بشؤون الأسرى والمفقودين أوصت بوقف تدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر، معتبرة أن "الالتزام الأول هو تجاه عائلات الرهائن القتلى، ويجب التحرك الآن بقوة ووقف كل شيء".

من جانبها، قال اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لم تتلقّ حتى الآن أي طلب من أي طرف لتسلّم جثامين إضافية من حماس، مؤكدة أنها تساعد حاليا في نقل جثامين فلسطينيين من إسرائيل إلى القطاع بموجب الاتفاق القائم.