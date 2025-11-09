أول كيان عربي يحصل على الأيزو في النشر

القاهرة - محمد ابراهيم - من الكتاب إلى الشاشة.. غايا تصنع جيلا يكتب المستقب

في ليلة مفعمة بالفن والبهجة، احتفلت مؤسسة "غايا" للإبداع بمرور عام على انطلاق رحلتها في دعم الكلمة والصورة، داخل أروقة القنصلية الفرنسية بوسط البلد، حيث التقي المبدعون وصناع الحلم في احتفالية تحمل ملامح غد أكثر إشراقا للإبداع المصري والعربي.

واعلنت "غايا" خلال الاحتفال عن انطلاق مشروعها الأكبر "شاعر النيل"، الذي يفتح أبوابه أمام شعراء العامية المصرية ليحلقوا بإبداعهم نحو جمهورٍ أوسع، مؤمنة بأن الشعر ما زال النبض الأصدق لروح الوطن.

وفي لحظة استثنائية من الفخر، حصدت غايا شهادة الجودة العالمية "الأيزو 9001"، كأول كيان إبداعي مصري وعربي ينال هذا الاعتراف العالمي في مجالي النشر وصناعة المحتوى المرئي، مؤكدة أن الجودة ليست إجراءً إداريا، بل روحا تسرى في كل حرف وصورة.

وتواصل المؤسسة مفاجآتها بإطلاق مبادرات جديدة للشباب تحت سن العشرين، تشجعهم على الكتابة الأدبية وصناعة المحتوى الهادف، إلى جانب التعاون مع تطبيق "طلبات" لتوزيع الكتب في مختلف المحافظات، لتمنح القراء فرصة الحصول على أسرع كتاب في مصر بضغطة زر.

كما تم الكشف موسم جديد من البرامج والبودكاست التي تمزج بين الثقافة والنفس والمجتمع والقانون، لتظل نافذة متجددة تفتح العقول وتغذي الوعي.

وتؤكد إدارة غايا أن عامها الأول ليس محطة احتفال، بل بداية لمواسم من الإبداع الحقيقي، حيث يلتقي الشغف بالاحتراف، وتتحول الأحلام إلى مشروعات تضع مصر في قلب المشهد الثقافي العربي والعالمي.