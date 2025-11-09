إشادات ألمانية واسعة بعد حفل تاريخي للنجم تامر حسني في ألمانيا.. أول مطرب عربي يملأ ستاد "يايلا أرينا" بـ30 ألف متفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم المصري العالمي تامر حسني، إنجازًا استثنائيًا جديدًا، بعدما أحيا حفلًا أسطوريًا في ألمانيا داخل ستاد "يايلا أرينا" بحضور جماهيري تخطّى 30 ألف متفرج، ليصبح أول مطرب عربي في التاريخ يملأ هذا الاستاد العملاق عن آخره.

و قدّم تامر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه على مدار أكثر من ساعتين متواصلتين وسط تفاعل ضخم من الجمهور الألماني والعربي، الذي استقبله بعاصفة من الهتافات والحب استمرت لأكثر من خمس دقائق متواصلة.

وشهد الحفل لحظات إنسانية مميزة حين استضاف تامر على المسرح زميله النجم أحمد سعد، حيث قدما معًا مزيجًا من أشهر أغانيهما "حلو المكان" و"اليوم الحلو"، وسط اندماج وتصفيق هائل من الحضور.

وفي لقطة عفوية أسرَت القلوب، نادى الجمهور على تاليا، ابنة النجم تامر حسني، لتغني، وبعد تردد وخجل لطيف، شاركت والدها الغناء وقدمت جزءًا صغيرًا من أغنيتها "Come Back To Me" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتفى بها بحرارة.

و من جهته، أكد السادة عماد رفاعية، حبيب، راشد سيد، وشادي إبراهيم – القائمون على تنظيم كبرى الفعاليات في ألمانيا – أن النجم تامر حسني يُعد ظاهرة فنية عربية عالمية استثنائية، مشيرين إلى أن "تامر حسني لليوم الثاني على التوالي يُغلق شوارع أوروبا، فبعد النجاح الأسطوري في فرنسا أمس، يكرر المشهد اليوم في ألمانيا.

إنه نجم استثنائي استطاع أن يصنع حالة جماهيرية غير مسبوقة، بفضل شهرته الواسعة وحب الجمهور العربي والأوروبي له".

وخلال الحفل، عبّر تامر عن سعادته وتأثره بالحضور الضخم، وقال على المسرح: "عمري ما كنت أتخيل كل العدد ده وكل الحب ده.. بشكر كل الجاليات العربية والجمهور الألماني على الحفاوة الكبيرة اللي استقبلوني بيها."

ليُثبت مجددًا أن تامر حسني، ليس مجرد نجم عربي، بل ظاهرة فنية عالمية تتخطى الحدود والقارات.