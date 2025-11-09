آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت مصادر مقربة من عائلة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا، مؤكدة استمرار تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مستشفى ملوى بمحافظة المنيا.

شقيق زوجة إسماعيل الليثي يطمئن الجمهور

في مقطع فيديو نشر عبر تيك توك، قال مصطفى، شقيق شيماء سعيد زوجة المطرب، إن النزيف قد توقف وأن التنفس تحسن بشكل ملحوظ، مؤكدًا: "هو بخير إلى حد ما، وماشي بدعواتكم، ويا ريت تفضلوا تدعوله ربنا يقومه بالسلامة".

تلك الرسالة كانت بمثابة تهدئة للجمهور الذي تابع عن كثب أخبار الحالة الصحية للمطرب الشعبي.

نقيب الموسيقيين يتابع الحالة لحظة بلحظة

ومن جانبه، أشار نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، إلى أن حالة إسماعيل الليثي ما زالت غير مستقرة، موضحًا أنه في غيبوبة طبية، مع تسجيل تحسن بسيط في بعض المؤشرات الحيوية.

وأضاف مصطفى كامل:

"ندعو له بالشفاء، وأشكر وزارة الصحة وفريق مستشفى ملوى على الجهود الكبيرة في تقديم الرعاية الطبية الكاملة له".

نقابة الموسيقيين تتواصل مع المستشفى

وأكدت نقابة الموسيقيين أنها تتابع الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بشكل يومي، حيث يقوم نقيب الموسيقيين بالاتصال المستمر مع إدارة المستشفى للاطمئنان على تفاصيل العلاج، ومتابعة أي تغييرات في حالته، مع تقديم الدعم الكامل لعائلته خلال هذه الفترة الحرجة.

دعوات الجمهور والمجتمع الفني

وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا من قبل محبي الفنان الشعبي وزملائه في الوسط الفني، حيث دعا الجمهور والمشاهير له بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطه الفني. كما أكدت النقابة أهمية التضامن مع الفنانين ودعمهم في مثل هذه الظروف الصعبة.