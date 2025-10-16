وزير الخارجية يلتقي رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد هارش أرجوال رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية، اليوم الخميس في نيودلهي بمقر الاتحاد.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، مشيرا الى ان الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو ٤ مليار دولار ويعمل فى مصر قرابة ٥٥ شركة هندية، مؤكدا الحرص على تعزيز أطر التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الأمن الغذائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والأدوية وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة والمنسوجات، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الكيميائية.

واكد د. عبد العاطي الحرص على تحقيق التكامل الصناعى مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة وجعل مصر قاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية لما تتمتع به مصر من مميزات تمكنها من الدخول لأسواق الدول العربية والأفريقية والأوروبية وكذلك أسواق دول أمريكا اللاتينية أعضاء الميركسور وتركيا نظرا لاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى عمل الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما تطرق الوزير الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والهند، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بما يمنح الشركات الهندية ميزة نسبية من الاستثمار في مصر، مشيرا الى الاستعداد لعقد اجتماع مع رؤساء الشركات الهندية العاملة في مصر في أقرب وقتٍ مُمكن، وذلك بمُشاركة مُمثلين عن الوزارات الفنية المعنية.

كما تناول وزير الخارجية مُخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند متناولا التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بهدف احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشيراً الى أهمية تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في هذا المجال على النحو الذي يخدم البلدين.

في الختام، اتفق وزير الخارجية ورئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية على العمل تجاه انشاء غرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند، بما يعزز التعاون التجاري والصناعي الثنائي.