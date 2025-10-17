الاحتلال بعتقل 6 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال بعتقل 6 فلسطينيين من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن نابلس ورام الله وطولكرم.

في السياق ذاته، أكدت مصادر فلسطينية، اعتقال شابين فلسطينيين، بعد إصابتهما بجروح مختلفة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة فلسطينية، شمال مدينة رام الله، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون في مدن وقرى الضفة الغربية.

كما أجبر مستعمرون، اليوم، المزارعين على مغادرة أراضيهم، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، إلى جانب تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للعائلات الفلسطينية بالترحيل من شمال طوباس.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوتر الميداني في الضفة الغربية، رغم الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أُبرم برعاية عربية ودولية في مصر ، والذي لم ينجح بعد في تهدئة الأوضاع في باقي الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد مدن الضفة تصعيدًا في عمليات الدهم والاعتقال واعتداءات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأممية من تدهور الوضع الإنساني والأمني في الأراضي المحتلة.