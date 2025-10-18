نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- معلمو غزة يعلنون استعدادهم لاستئناف العملية التعليمية مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 8 آلاف معلم يعملون لديها في قطاع غزة أعلنوا استعدادهم الكامل لدعم الأطفال في عودتهم إلى التعليم واستئناف دراستهم، بعد انقطاع طويل فرضته الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع منذ بدء الحرب.

وأوضحت الأونروا، في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها على منصة "إكس" صباح اليوم السبت، أن هؤلاء المعلمين يمثلون العمود الفقري لقطاع التعليم في غزة، وأنهم على أهبة الاستعداد لبدء العام الدراسي فور تهيئة الظروف المناسبة، بما يضمن حق الأطفال في التعلم داخل بيئة آمنة.

الأونروا تطالب بالسماح لها بمواصلة مهامها دون قيود

وشددت الوكالة الأممية على أنها تُعدّ أكبر منظمة إنسانية عاملة في قطاع غزة، إذ تقدم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة تمكينها من ممارسة مهامها دون أي عقبات أو قيود، حتى تتمكن من الاستمرار في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وعلى رأسها التعليم.

ودعت الأونروا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي والسياسي الكافي لضمان استمرار عملياتها التعليمية والإغاثية، محذرة من أن أي تعطيل لمهامها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتعليمية في القطاع.

حرمان طويل من التعليم وضرورة العودة السريعة للدراسة

وقالت الوكالة في بيانها: "أطفال غزة حُرموا من التعليم لفترة طويلة جدًا، وهو ما يهدد مستقبل جيل كامل من الطلبة"، مشددة على أهمية إعادة فتح المدارس وتمكين الأطفال من العودة إلى صفوفهم الدراسية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن التعليم ليس مجرد حق أساسي فحسب، بل يمثل وسيلة لاستعادة الأمل وبناء مستقبل أفضل لأبناء غزة الذين عانوا من آثار الحرب والنزوح.