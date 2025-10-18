نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش البريطاني: حريق في سفينة بعد إصابتها بمقذوف في خليج عدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش البريطاني، مساء السبت، إن حريقا شب في سفينة بعد إصابتها بمقذوف قبالة الساحل اليمني في خليج عدن.

وأضاف الجيش البريطاني إن بحارا واحدا على الأقل مفقود ويحتمل أن يكون هناك بحار آخر على متن الناقلة بعدما غادرها باقي الطاقم.

وقدمت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أراء متضاربة بشأن سبب الحريق الذي شب في سفينة فالكون، حيث يشير البريطانيون إلى أنها تعرضت لضربة بمقذوف مجهول، بينما ذكر الاتحاد الأوروبي أن الواقعة يبدو أنها ناجمة عن حادث، علما أن الحوثيين لم يعلنوا مسؤوليتهم عن أي هجوم.

وحذرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، السفن التي تبحر في المنطقة من أن السفينة قد تنفجر لأنها "مملوءة" بالغاز النفطي المسال.

وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية التابع للجيش البريطاني تنبيها بشأن السفينة، موضحا أن الحادث وقع على بعد نحو 210 كيلومترات شرق خليج عدن.

وأضاف: "أصيبت السفينة بمقذوف غير معلوم مما أسفر عن اندلاع حريق.. وتحقق السلطات في الأمر".

وأشارت "عملية أسبيديس" التابعة للاتحاد الأوروبي التي تجري دوريات في المنطقة، إلى أن أفراد طاقم فالكون الـ 26 جميعهم هنود باستثناء أوكراني واحد.

وذكرت العملية الأوروبية أن الفرقاطة "إتش إس سبيتساي" اليونانية كانت بالقرب من فالكون، فيما أرسلت فرنسا أيضا طائرة حلقت فوق الموقع.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي: "توضح المؤشرات الأولية أن النيران اندلعت في 15 % من السفينة وأن الحريق ناجم عن حادث"، دون أن توضح المزيد.

من جهتها، أشارت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إلى أن الناقلة التي ترفع علم الكاميرون كانت في طريقها من صحار في سلطنة عمان إلى جيبوتي، مضيفة أن طاقمها أعلن أنه يستعد لمغادرتها وبدأت جهود البحث والإنقاذ.

ومنذ اندلاع حرب غزة يوم 7 أكتوبر قبل عامين، أطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، كما شنوا هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر لارتباطها بإسرائيل، وذلك "مساندة الشعب الفلسطيني في غزة".

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الجاري لم تعلن الجماعة عن مسؤوليتها عن أي هجوم.