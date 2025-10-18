نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني: زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض لم تأت كما أرادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض لم تكن كما كان يرغب.

وقال ميرتس لقناة "إن-تي في: "الزيارة لم تكن كما كان يرغب زيلينسكي. أعتقد أن بإمكاني قول ذلك هنا".

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زيلينسكي في واشنطن يوم الجمعة.

وكما أوضحت قناة "سي إن إن" أنه خلال محادثة "مباشرة وصريحة" أكد ترامب بوضوح لزيلينسكي أنه لن يحصل على صواريخ بعيدة المدى.

وسبق اجتماع ترامب وزيلينسكي محادثة هاتفية يوم الخميس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأمريكي، وهي واحدة من أطول المحادثات منذ بداية عام 2025. ناقش الطرفان خلالها، من بين أمور أخرى، الوضع حول أوكرانيا.

وفي أعقاب المكالمة، صرح ترامب بأنه يعتزم عقد لقاء شخصي مع بوتين في بودابست.

بعد المحادثة مع بوتين، علق ترامب على القرار المحتمل بتوريد صواريخ توماهوك بعيدة المدى لأوكرانيا بالقول "إن الولايات المتحدة نفسها في حاجة إليها رغم امتلاكها عددا كبيرا منها".

من ناحيتها، ترى روسيا أن توريد الأسلحة لأوكرانيا يعيق التسوية، ويشرك دول حلف "الناتو" مباشرة في الصراع، ويعتبر "لعبا بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وجاء في تصريحات الكرملين أن ضخ الأسلحة لأوكرانيا من قبل الغرب لا يساعد في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.