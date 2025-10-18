نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التلفزيون الفلسطيني: الصليب الأحمر يسلم الدفعة الرابعة من رفات القتلى الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد التلفزيون الفلسطيني، بأن الصليب الأحمر سلم الدفعة الرابعة من رفات القتلى الفلسطينيين.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".