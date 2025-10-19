العالم اليوم - الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات وحواجز عسكرية

انتم الان تتابعون خبر الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات وحواجز عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 12:12 مساءً - شن الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، الأحد، هجمات متكررة على المزارعين الفلسطينيين، خلال موسم قطف الزيتون في محافظتي رام الله ونابلس وسلفيت بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحم مستوطنون الأراضي الزراعية في منطقة واد عمار، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم بالقوة، وأضرموا النار في مركبتين، بينما نصبت قوات الجيش الإسرائيلي حاجزا عسكريا مؤقتا عند مدخل البلدة، وفتشت عددا من المركبات.

وفي قرية روجيب شرق نابلس، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون ومنعوهم من استكمال جني محصولهم، كما اقتحم آخرون أراضي المغير في منطقة الحجار وسرقوا ثمار الزيتون، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها، بحسب الوكالة.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل في الضفة والقدس من بينهم 3 أطفال.

وشهدت محافظة طوباس الليلة الماضية عملية اقتحام واسعة رافقها عمليات تحقيق ميداني.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث تشهد مدن وبلدات عدة عمليات اقتحام متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي، تتخللها مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين، غالباً ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.