نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شهداء ومصابون في غارة جوية إسرائيلية شرقي جباليا شمالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مناطق شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، غارة جوية إسرائيلية جديدة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية محلية.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق سكنية مأهولة، مما تسبب في دمار واسع بالمنازل والمحال التجارية، فيما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وسط ظروف إنسانية صعبة.

دعوات إسرائيلية لاستئناف الحرب على غزة

تزامن القصف مع تصريحات تصعيدية من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استئناف الحرب على غزة بكامل القوة، معتبرًا أن أي تهدئة "تشجع حماس على الاستمرار في الهجمات"، على حد تعبيره.

مواجهات وتصعيد ميداني

في المقابل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين من الجيش الإسرائيلي في حدث أمني بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري إن عناصر من حماس استهدفوا قوة إسرائيلية عبر إطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية.

غارات متواصلة بذريعة “انتهاك وقف إطلاق النار”

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي تنفيذ غاراته على مناطق مختلفة في رفح وشرق جباليا، بزعم ردع حماس عن “انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار”، في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انهيار الهدنة الهشة وعودة العمليات العسكرية الواسعة.