نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية بمدينة رفح الفلسطينية وتصاعد التوتر في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، إصابة ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي جراء استهداف آلية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري أن عناصر من حركة حماس استهدفوا قوة إسرائيلية عبر إطلاق نار من قناصة وتفجير عبوة ناسفة في آلية هندسية كانت تعمل في المنطقة، ما أسفر عن إصابات مباشرة بين الجنود.

غارات إسرائيلية على رفح

ردًا على العملية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية، بزعم أن حركة حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مناطق شرقية من المدينة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة دون أن يُعلن بعد عن حصيلة الضحايا بين المدنيين.

تحذيرات أمريكية من انهيار الهدنة

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من انتهاك وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة في بيان لها أنها أبلغت الدول الضامنة بتقارير موثوقة حول نية حركة حماس تنفيذ هجوم ضد مدنيين داخل القطاع.

وقال البيان إن "أي هجوم من هذا النوع يمثل انتهاكًا خطيرًا للاتفاق ويقوض التقدم الذي تحقق بفضل جهود الوساطة الدولية خلال الأسابيع الماضية".