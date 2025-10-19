نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس ترفض اتهامات واشنطن بشأن هجوم وشيك على سكان غزة وتصفها بـ "الادعاءات الباطلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت حركة حماس، اليوم الأحد، الاتهامات التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية حول وجود "هجوم وشيك" تخطط له الحركة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن هذه الادعاءات تتماهى مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتهدف إلى تبرير استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حماس: واشنطن تمنح الاحتلال غطاء سياسيًا

وأشارت الحركة إلى أن تصريحات الخارجية الأمريكية تمثل غطاءً سياسيًا جديدًا للاحتلال الإسرائيلي، بما يتيح له مواصلة الانتهاكات بحق الفلسطينيين دون رادع دولي.

وشدد البيان على أن ما تروجه واشنطن بشأن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار أو التحضير لهجوم جديد هو محض افتراء، مشيرة إلى أن "الحقائق الميدانية على الأرض تكشف العكس تمامًا، إذ يواصل الاحتلال خروقاته اليومية للهدنة عبر القصف والاعتقالات والاعتداءات بحق المدنيين".

خلفية الاتهامات

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صرحت في بيان مساء السبت بأنها تلقت "تقارير موثوقة" تشير إلى نية حركة حماس تنفيذ هجوم وشيك ضد سكان غزة، معتبرة أن ذلك سيمثل انتهاكًا خطيرًا لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وجاء بيان حماس بعد ساعات من التصعيد الإسرائيلي في مدينتي رفح وجباليا، ما يثير مخاوف من انهيار اتفاق الهدنة الهش الذي استمر لأسابيع.