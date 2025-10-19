نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انخفاضات في بورصة تل أبيب عقب غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بورصة تل أبيب، اليوم الأحد، انخفاضات ملحوظة عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية، وذلك وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن انفجارًا وقع في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أثار توترًا في الأسواق الإسرائيلية وأدى إلى تراجع مؤشرات البورصة.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن الانفجار استهدف آلية عسكرية خلال عمليات للجيش في المنطقة، فيما لم تُعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الميدانية بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تبادل الاتهامات مؤخرًا بشأن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما انعكس سريعًا على القطاع الاقتصادي الإسرائيلي.