‏هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو قصف حتى الآن نحو 20 هدفًا في قطاع غزة ورفح ودير البلح

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏هيئة البث الإسرائيلية، بأن سلاح الجو قصف حتى الآن نحو 20 هدفًا في قطاع غزة ورفح ودير البلح.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".