أنجلينا جولي: أزمة غزة تستدعي إعادة النظر في النظام الدولي

أحمد جودة - القاهرة - قالت النجمة العالمية أنجلينا جولي، خلال حضورها مهرجان روما السينمائي، إن الوضع في غزة يطرح ضرورة إعادة النظر في النظام الدولي والقانون الدولي لفهم المعوقات التي تمنع تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين في غزة وحول العالم، معتبرة أن القضية جوهرية وملحة.

خبرة سنوات في زيارة اللاجئين الفلسطينيين

وأوضحت جولي أنها زارت اللاجئين الفلسطينيين لسنوات عديدة، مؤكدة أنهم عاشوا تحت ظروف التهجير القسري لعقود، وأن تجاربهم تضع تساؤلات جوهرية حول فعالية القوانين والأنظمة الدولية في حماية حقوق الإنسان.

دعوة لحماية المدنيين وضمان المساعدات الإنسانية

وأضافت جولي: "نعمل على هذه القضايا منذ سنوات طويلة، والجميع أصبح أكثر وعيًا بمعاناة الناس حول العالم، وما يجب فعله لحماية حقوق الإنسان، مثل حماية مستشفيات الأطفال وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع استخدام الغذاء كسلاح، لكننا لا نلمس فرقًا على أرض الواقع".

كما شددت على ضرورة تقييم مدى كفاءة الأنظمة الدولية الحالية، مشيرة إلى أن الوضع في غزة يشكل مثالًا حقيقيًا على أوجه القصور في تنفيذ حقوق الإنسان على الأرض.

حضور المهرجان ومشاركة فنية

جاءت تصريحات جولي أثناء حضورها مهرجان روما السينمائي لمواكبة عرض فيلم "كوتور" للمخرجة أليس وينوكور، الذي تلعب فيه دور البطولة.