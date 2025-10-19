نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: من المتوقع أن تتسع وتزداد وتيرة الهجمات بعد خرق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، إنه من المتوقع أن تتسع وتزداد وتيرة الهجمات بعد خرق وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".