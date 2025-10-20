برلمان صرب البوسنة يعين رئيسة مؤقتة لـ «جمهورية صربسكا»

بلجراد ـ ا.ف.ب: عيّن البرلمان في الكيان الصربي في البوسنة رئيسة مؤقتة لتحل مكان ميلوراد دوديك كرئيس لـ»جمهورية صربسكا» بعد تجريده من منصبه.

وكان دوديك دفع الحكومة المركزية الضعيفة في البوسنة إلى شفير الانهيار في الأشهر الأخيرة مع تهديدات بالانفصال، في واحدة من أشد الأزمات السياسية في الدولة منذ أدى انفصالها عن يوغوسلافيا إلى حرب انتهت قبل 30 عاما.

وفي فبراير أدانته محكمة بوسنية بانتهاك قرارات كريستيان شميدت، المبعوث الدولي المكلف إنفاذ اتفاق السلام الذي أنهى حرب البوسنة التي استمرت من العام 1992 حتى عام 1995. وأدى هذا الحكم إلى تجريده من منصبه ومنعه من ممارسة السياسة لمدة ست سنوات.

وانتخب برلمان صرب البوسنة في مدينة بانيا لوكا السبت آنا تريسيتش بابيتش، المقربة من دوديك، رئيسة لـ»جمهورية صربسكا».

وشغلت تريسيتش بابيتش البالغة 58 عاما منصب نائبة وزير خارجية البوسنة السابق وكانت مستشارة لدوديك على مدى السنوات ال15 الماضية.

ويحافظ دوديك على علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستُهدف منذ العام 2017 بعقوبات أميركية بسبب سياساته الانفصالية.