لندن ـ د. ب. أ: يواجه المدرب توماس فرانك أزمة حقيقية في قلب الدفاع قبل مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي أمام مضيفه موناكو الفرنسي غد الأربعاء ضمن منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. تصاعدت حدة هذه الأزمة بعد انسحاب القائد كريستيان روميرو من الإحماء قبل الخسارة على ملعب الفريق أمام أستون فيلا بهدفين لهدف أمس الاول بسبب مشكلة في العضلة الضامة، ليتم الدفع بكيفن دانسو في اللحظة الأخيرة ليشكل شراكة دفاعية مع ميكي فان دي فين.ويعاني توتنهام بالفعل من غيابات سابقة في هذا المركز، حيث غاب بن ديفيز بعد انسحابه المبكر مع منتخب ويلز الأسبوع الماضي لإصابة لم يحدد نوعها في المباراة أمام بلجيكا، كما أن رادو دراجوسين لم يستعد لياقته الكاملة بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.