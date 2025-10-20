اليوم.. إسدال الستار عن النسخة الرابعة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي

تُختتم اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2025، الذي تنظمه عُمان للإبحار بدعمٍ رئيسي من مجموعة أسياد، وبشراكة مع منتجع بارسيلو المصنعة، وشركة مزون للألبان، ومياه تنوف، والمشغل الوطني كشركاء برونزيين.

وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة، إذ تنافس أكثر من 120 بحّارًا وبحّارة يمثلون سبع دول هي: سلطنة عُمان، والصين، والهند، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسنغافورة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي.

وسيقام حفل الختام وتتويج الفائزين برعاية سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وبحضور الدكتور خميس بن سالم الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار، إلى جانب عدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين والفرق المشاركة.

صدارة عُمانية

شهد اليومان الأول والثاني من منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2025 مستويات عالية من التنافس بين البحّارة المشاركين، تألّق خلالها البحّارة العُمانيون بشكل لافت، متمكنين من اعتلاء صدارة ثلاث فئات رئيسية من القوارب: إلكا 6، إلكا 7، وهانسا 303. ففي فئة قوارب إلكا 6، واصل البحّار العُماني المعتصم الفارسي عروضه القوية بعد أن حقق الفوز في جميع سباقات اليوم الثاني، ليعزز صدارته بفارق سبع نقاط عن الإماراتي محمد الحمادي صاحب المركز الثاني، فيما جاء البحّار العُماني جهاد الحسني ثالثاً. أما البحّارة الكويتية أمينة شاه فقد واصلت تألقها بأداء متزن ومنافس، لتحتفظ بصدارتها في فئة الإناث، وتحقق المركز الرابع في الترتيب العام بنفس النقاط عن صاحب المركز الثالث، بينما أنهت البحّارة العُمانية ابتسام السالمية المنافسات في المركز الخامس في الترتيب العام والثانية بين الإناث.

أما في فئة قوارب إلكا 7، فقد واصل البحّار العُماني حسين الجابري تألقه اللافت محققاً الفوز في جميع سباقات اليوم الثاني، ليبتعد بصدارة الترتيب العام عن زميله البحّار علي السعدي صاحب المركز الثاني، فيما جاء السالم الحمداني ثالثاً. وحلّ الكويتيان يعقوب شاه وسالم قلي في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي فئة قوارب هانسا 303 المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، انتزع الثنائي العُماني مالك القرطوبي وأحمد زعل نبوت صدارة الترتيب العام بعد فوزهما بجميع سباقات اليوم الثاني، ليزيحا الفريق المكوّن من البحّار زاهر العتبي والبحّار عبدالرحمن الحمداني الذي تصدّر اليوم الأول بالعلامة الكاملة. بينما حافظ الثنائي حسن اللواتي وعادل السيابي على مركزهما الثالث في الترتيب العام. أما في فئة قوارب الأوبتمست، فقد حافظ بحّار الفريق الإماراتي جان لوك سورين على صدارة الترتيب العام، تليه البحّارة السنغافورية أنيا زاهدي التي تساوت معه في النقاط، لتواصل بذلك تصدرها على مستوى الإناث، وصعدت البحّارة الصينية يوشوان لي إلى المركز الثالث في الترتيب العام والثانية بين الإناث، تلتها البحّارة الهندية شريا كريشنا لاكشمنارايانان في المركز الخامس في الترتيب العام والثالث بين الإناث، فيما تقدّم البحّار الإماراتي خليفة الرميثي إلى المركز الرابع في سلم الترتيب العام والثاني بين الذكور، والسنغافوري إيثان تشيا إلى المركز السادس في الترتيب العام والثالث بين الذكور. عبّرت البحّارة السنغافورية عن سعادتها بالمستوى المتميز الذي قدمته خلال السباقات وتصدرها فئة الإناث، مؤكدةً تطلعها إلى الحفاظ على هذا الأداء القوي ومواصلة التقدم نحو صدارة الترتيب العام. وفي فئة قوارب إلكا 4، واصل البحّار الإماراتي عبدالله الزبيدي أداءه القوي محافظاً على صدارة الترتيب العام، بينما احتلّ البحّار العُماني تميم البلوشي المركز الثاني، وتقدّم زميله عبداللطيف القاسمي إلى المركز الثالث بعد أداء مميز توّجه بمركزين ثالث وثانٍ في السباقين الأخيرين. تجدر الإشارة إلى أن ستة بحّارة عُمانيين يحتلون مراكز ضمن العشرة الأوائل، وتسعة ضمن العشرين الأوائل في هذه الفئة، ما يعكس قوة حضور البحّارة العُمانيين في المنافسة.