لندن ـ أ.ف.ب: سيتولى الإنجليزي جراهام بوتر تدريب منتخب السويد لكرة القدم خلفا للدنماركي يون دال توماسون المقال من منصبه الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة امس. وكان بوتر أقيل من منصبه مدربا لوست هام الإنجليزي في نهاية سبتمبر الماضي. وقال الاتحاد السويدي في بيان «الهدف هو تهيئة أفضل الظروف الممكنة للوصول إلى كأس العالم في صيف 2026».
وأشار البيان إلى أن عقد بوتر، مدرب تشلسي السابق، يغطي فترة التصفيات الجارية، التي تتضمن مواجهتين أمام سويسرا وسلوفينيا في نوفمبر، بالإضافة إلى ملحق محتمل في مارس وسيُمدَّد العقد تلقائيا ليشمل نهائيات كأس العالم في حال تأهل السويد.
