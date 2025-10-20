خروقات إسرائيلية برا وبحرا لوقف النار فـي غزة .. وعمليات واسعة النطاق لإزالة الأنقاض

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منفذة قصفا بريا وبحريا فيما بدأت الأمم المتحدة عمليات واسعة النطاق لإزالة الأنقاض.

وأطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار بشكل مكثف تجاه شاطئ بحر رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلق المدفعية قذائفها شمال خان يونس وشرق مدينة غزة فيما واصلت طائرات الاستطلاع التحليق على مدار الساعة في كامل ارجاء القطاع. وسلمت حركة حماس الليل قبل الماضي اثنين من الجثامين للصليب الأحمر الدولي فيما قامت اسرائيل في وقت سابق بتسليم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين ليصبح العدد 135 تم التعرف على 25 شهيدا منهم.

ووصل إلى مشافي قطاع غزة 29 شهيدًا (منهم 23 شهيد انتشال، وشهيدان متأثرين بإصابتهم، وأربعة شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و 21 إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68116 شهيدًا 170200 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

يأتي ذلك فيما أفرجت كتائب القسام ليل السبت عن جثتي أسيرين إسرائيليين آخرين وسلمتهما لطواقم الصليب الأحمر التي قامت بنقلهما إلى الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد انتشالهما من غزة في وقت سابق السبت. وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسلم جثتي الأسيرين المفرج عنهما من غزة، ونقلهما لاستكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب العدلي في أبو كبير. من جانبها اعتبرت حركة حماس قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض فتح معبر رفح خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت «كما أنّ استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث».

ولفتت حماس إلى أن «استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 47 خرقًا موثقًا خلّفت 38 شهيدًا و143 مصابًا، يثبت مجددًا نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، إذ يواصل مجرم الحرب نتنياهو اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصّل من التزاماته». وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل للضغط على «الاحتلال لفتح معبر رفح فورا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة». في غضون ذلك أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بدء عمليات واسعة النطاق لإزالة الأنقاض من الطرق الرئيسية في مدينة غزة، بهدف إعادة فتحها وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المتضررة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير. وقال جاكو سيليرز، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، إن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى وحيوية في جهود التعافي، مشيرًا إلى أن حجم الأنقاض يُقدَّر بنحو 55 إلى 60 مليون طن، وأن المواد المزالة تُعاد تدويرها لاستخدامها في رصف الطرق وبناء المرافق المؤقتة. وأكد سيليرز أن العملية ستستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب موارد كبيرة، لكنها تشكل أساسًا ضروريًا لتسريع مشاريع إعادة الإعمار في القطاع. ويأتي ذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، متضمناً انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين وتنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. وفي السياق انطلقت 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة أمس في مسعى عاجل لإنعاش جهود الإغاثة والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بـ «استئناف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد دخولها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لعبورها، وذلك بعد خضوعها للآلية المتبعة للتدقيق والمتابعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي». وأشارت إلى أنَّ هذه القافلة المكونة من 200 شاحنة، تضم نحو أربعة آلاف طن من المساعدات المتنوعة بين المواد الغذائية، والأدوية ، والخيام.

من ناحية أخرى فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية خلال عمليتها العسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة . وأفادت مصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور وحاصرتها بالكامل، تزامنًا مع عمليات مداهمة لعشرات المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني. وأجبرت قوات الاحتلال الاهالي على الخروج من منازلهم ومن ثم فجرت شقكة سكنية خلال العدوان المتواصل على المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بينما قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية الأساسية والشوارع وإغلاق المدخل الجنوبي للمدينة بالسواتر الترابية.

وأوضح محافظ طوباس أن نحو 30 آلية عسكرية وجرافتين ترافقهما قوات مشاة تشارك في العملية، مشيرا إلى خروج تعزيزات من حاجز تياسير باتجاه المدينة.