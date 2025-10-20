الكاتب مصطفى صقر عن فيلم "السادة الافاضل":مختلف عن بقية الاعمال الكوميدية إلى قدمتها لان إلى سايق العمل "حكاية "

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكاتب والسيناريست مصطفى صقر أن تجربة "السادة الأفاضل" تعد تجربة مختلفة في الكوميديا عن بقية الأعمال التي قدمها من قبل، قائلًا: "الفيلم صحيح له خط كوميدي، لكن مش فقط إنك تضحك، لأن اللي بيقود الفيلم في الأساس وبشكل أكبر هو الحكاية، اللي فيها كوميديا وحكاية وغير متوقعة في بدايتها. مش هتبقى عارف بداية الفيلم هتوصلك لفين، وماتتخيلش إنك هتقفل في المكان ده من الحكاية أو هذا الكم من العبث اللي بيحصل في الفيلم."

مصطفى صقر يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد "السادة الأفاضل" ويؤكد: "مش هتبقى عارف الفيلم هيوديك فين"!



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"إحنا بنراهن على فكرة الاختلاف، وإن الناس تشوف حاجة جديدة أو مختلفة."



وتابع قائلًا: "أنا طول الوقت كانت أعمالي كوميدية، لكن حبيت مع المخرج كريم الشناوي أخرج عن الخط الكوميدي، فعملنا مسلسل قابيل، لكن رجعت معاه لتجربة كوميدية في فيلم السادة الأفاضل."